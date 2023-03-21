В период подготовки ко Дню ВМФ в Петербурге запретят движение маломерных судов

Запрет введут с 00:00 21 июля до 00:00 31 июля.

Во время подготовки и проведения Главного Военно-морского парада в Петербурге запретили движение маломерных судов. Об этом 19 июля рассказали в пресс-службе Смольного.

В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на основании указа президента РФ от 19.10.2022 №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. №756" Оперативный штаб города решил запретить движение маломерных судов на ряде водных артерий.

Движение запрещено на участке реки Невы от Троицкого моста до Галерного острова реки Екатерингофки, Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, в Кронверкском проливе и Зимней канавке на всем протяжении с 00:00 21 июля до 00:00 31 июля.

С 00:00 21 июля не получится прокатиться на маломерных судах у судопропускных сооружений С-1 и С-2 Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Кроме того, с 00:00 21 июля до 00:00 31 июля на акватории Невы запрещен подход судов, в том числе – маломерных, к кораблям-участникам Главного военно-морского парада.

Решением Оперативного штаба в акватории Невской губы Финского залива и на участках Невы от Большеохтинского моста до Галерного острова реки Екатерингофки, Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, в Кронверкском проливе и Зимней канавке на всем протяжении запрещено использование беспилотных подводных и надводных судов и аппаратов. Запрет действует с 00.00 часов 21.07.2024. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: для проведения репетиции парада ВМФ мосты разведут днем 21 и 25 июля.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)