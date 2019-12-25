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В Ленобласти с 18 ноября закрывается навигация для маломерных судов
Сегодня, 15:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти с 18 ноября закрывается навигация для маломерных судов

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В этом году навигация для маломерных судов на водоемах была открыта с 25 апреля и продлилась 208 дней.

В Ленинградской области закрывается навигация для маломерных судов. Распоряжение подписал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

С 18 ноября 2024 года на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области закрывается навигация для маломерных судов.

В этом году навигация для маломерных судов на водоемах была открыта с 25 апреля и продлилась 208 дней.

В Петербурге в ночь с 14 на 15 ноября завершился период разводки мостов на рукавах Невы. Период разводки мостов, которые расположены на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября. 

Фото: pxhere

Теги: маломерные суда, навигация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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