В Ленобласти с 18 ноября закрывается навигация для маломерных судов

В этом году навигация для маломерных судов на водоемах была открыта с 25 апреля и продлилась 208 дней.

В Ленинградской области закрывается навигация для маломерных судов. Распоряжение подписал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

С 18 ноября 2024 года на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области закрывается навигация для маломерных судов.

В этом году навигация для маломерных судов на водоемах была открыта с 25 апреля и продлилась 208 дней.

В Петербурге в ночь с 14 на 15 ноября завершился период разводки мостов на рукавах Невы. Период разводки мостов, которые расположены на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября.

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