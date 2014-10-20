График разводки мостов во время самого Главного Военно-морского парада 28 июля будет опубликован после проведения всех репетиций.

Для проведения репетиции парада ВМФ мосты разведут днем 21 и 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

В воскресенье (21 июля) и четверг (25 июля) состоятся дневные разводки Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов с 10:50 до 12:25. В это время в акватории Невы состоятся репетиции Главного Военно-морского парада. Разводка мостов ночью планируется по графику.

График разводки мостов во время самого Главного Военно-морского парада 28 июля будет опубликован после проведения всех репетиций. Разводка мостов в ночь с 27 на 28 июля, а также с 28 на 29 июля планируется без изменений.

Также автомобилистов и пешеходов просят обратить внимание на то, что закрытие движения по переправам и ближайшим набережным выполняется подразделениями ГИБДД с 09:00 до 14:00.

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Фото: ВКонтакте/ CПб ГБУ "Мостотрест"