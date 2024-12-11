Пострадавшие от пирожков с ртутью москвичи могли купить их не в пекарне, а в магазине

В Москве будут взяты пробы на содержание ртути в супермаркете на Симферопольском проспекте.

Отравившиеся пирожками с ртутью жители российской столицы могли приобрести их не в пекарне "Мельница", расположенной на Симферопольском бульваре, а в супермаркете "Дикси". Об этом журналистам телеканала "360.ru" сообщил собственный источник в экстренных службах города. Известно, что сотрудники торговой точки проведут проверку помещения на уровень содержания ртути.

Напомним, что днем ранее в медицинские службы и полицию поступили сообщения о том, что в Москве люди якобы купили пироги с ртутью в пекарне на Симферопольском бульваре. Региональное управление Роспотребнадзора начало расследование после случившегося. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от коллег доклад по факту чрезвычайной ситуации в Москве. Пациенты были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медицинский персонал больницы провел все необходимые обследования, а также полностью промыли желудочно-кишечный тракт пострадавших.

Состояние пациентов врачи в настоящее время оценивают как стабильное.

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Фото и видео: Telegram / SHOT