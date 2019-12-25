Бастрыкин поручил возбудить дело после драки школьника и учителя в Невском районе

СКР заинтересовался конфликтом в школе №338 Невского района — идёт проверка по статье о хулиганстве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в петербургской школе, где подрались девятиклассник и учитель математики. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Конфликт произошёл ещё 17 апреля в школе №338 Невского района. По словам матери подростка, её сын заступился за других учеников во время ссоры с педагогом. Женщина утверждает, что учитель выгнал подростка с грубой формулировкой: "Ты мигрант, ты не имеешь никакого права здесь находиться". Словесная перепалка переросла в потасовку.

После инцидента у подростка оказался повреждён телефон, и его семья обратилась в полицию. В учебном заведении начато внутреннее расследование. По данным "Фонтанки", стороны собирались обсудить конфликт с участием директора, но педагог на встречу не пришёл.

Следственные органы ГСУ СК по Петербургу проводят проверку по статье о хулиганстве. Бастрыкин потребовал доклад о ситуации от и.о. руководителя управления Олега Бобкова. В СК подчёркивают, что в конфликте участвовал несовершеннолетний, что требует особого внимания.

Фото: пресс-служба СК РФ