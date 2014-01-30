Подозреваемый в организации убийства 14-летней давности петербуржец отправлен в СИЗО

Суд Октябрьского района Северной столицы избрал меру пресечения Олегу Гордиенко, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2011-м году. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Следствие полагает, что не позднее 21:20 15 февраля 2011 года неустановленное лицо, действовавшее по найму и под руководством подозреваемого и других лиц, напало на человека в доме №29 по улице Композиторов. При этом киллер использовал огнестрельное оружие.
Накануне подозреваемого в организации убийства Олега Гордиенко задержали. Сегодня ему предъявили обвинение. Фигурант уголовного дела вину не признал, просил у суда домашний арест.
Следователь, в том числе указал, что Гордиенко является активным участником криминального мира г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Суд, удовлетворяя ходатайство следственных органов, назначил Гордиенко арест до 24-го апреля.
Ранее мы также рассказывали, что прокуратура требует изъять у бывшего таможенного инспектора из Петербурга 20 млн рублей.
Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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