Прокуратура требует изъять у бывшего таможенного инспектора из Петербурга 20 млн рублей

Транспортная прокуратура Северной столицы направила в суд иск об обращении в доход государства свыше 20-ти млн рублей, которые были обнаружены у бывшей сотрудницы Центральной акцизной таможни, – сообщают в пресс-службе Северо-Западного транспортного надзорного ведомства.
Проверкой установлено, что инспектор Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни хранила более 20 млн рублей в различной валюте. Законность происхождения средств подтвердить не удалось.
Северо-Западная транспортная прокуратура
В отношении бывшего инспектора таможни также расследуется уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в крупном размере и неоднократном самоличном получении взяток в особо крупном размере. За вырученные таким образом деньги сотрудница ускоренно списывала утилизационные сборы при оформлении машин.
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Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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