Прокуратура требует изъять у бывшего таможенного инспектора из Петербурга 20 млн рублей

Законность происхождения этих денег не подтвердилась, женщину подозревают в коррупции.

Транспортная прокуратура Северной столицы направила в суд иск об обращении в доход государства свыше 20-ти млн рублей, которые были обнаружены у бывшей сотрудницы Центральной акцизной таможни, – сообщают в пресс-службе Северо-Западного транспортного надзорного ведомства.

Проверкой установлено, что инспектор Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни хранила более 20 млн рублей в различной валюте. Законность происхождения средств подтвердить не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура

В отношении бывшего инспектора таможни также расследуется уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в крупном размере и неоднократном самоличном получении взяток в особо крупном размере. За вырученные таким образом деньги сотрудница ускоренно списывала утилизационные сборы при оформлении машин.

Ранее на Piter.TV: Задержан курьер мошенников из Брянской области, забравший у петербурженки 3,8 млн рублей.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура