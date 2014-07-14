Изнасилованный на станции Лигово подросток оказался инвалидом и сиротой

Потерпевший является учащимся профессионального училища.

Согласно полученным сведениям, 16-летний юноша, пострадавший от сексуального насилия, имеет инвалидность и находится на попечении своей 63-летней бабушки, поскольку остался без родителей. Установлено, что потерпевший является учащимся профессионального училища, пишет 78.ru.

Напомним, что инцидент произошел днем 2 апреля на платформе Лигово, где к подростку подошел незнакомый мужчина и начал разговор. В определенный момент злоумышленник ухватил юношу за руку и силой затащил в уборную, где совершил противоправные действия сексуального характера.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативные мероприятия по установлению и задержанию преступника.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина получил серьезные ожоги во время ремонта холодильника в общежитии на Набережной Фонтанки. Пострадавшего срочно отправили в реанимацию, где он находится в критическом состоянии.

Фото: Piter.TV