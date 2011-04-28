Из автобуса на Приморском шоссе мужчина на BMW похитил женщину

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

В Выборгском районе Ленобласти мужчина похитил из рейсового автобуса пассажирку. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 14 апреля на 43-м километре Приморского шоссе управлявший машиной BMW перегородил дорогу автобусу №420А сообщением "Зеленогорск — Озерки". Он угрожал ружьем, заставил водителя открыть дверь и вывел оттуда 41-летнюю жительницу Петербурга. По словам похитителя, это его супруга. Мужчина и женщина сели в автомобиль и уехали.

Просмотрены записи с камер видеонаблюдения в салоне автобуса. Злоумышленнику около 30-40 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что найдены жительница Ленобласти и ее годовалый сын, пропавшие в Петербурге. Их с ребенком обнаружили в квартире в Шушарах, где проживает знакомый.

Фото: Piter.TV