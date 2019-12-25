Найдены 19-летняя жительница Ленобласти и ее годовалый сын, пропавшие в Петербурге

Девушку с ребенком нашли в квартире в Шушарах, где проживает знакомый.

В Петербурге обнаружили молодую мать и ее годовалого сына из Ленобласти, которые пропали 8 апреля. Об этом стало известно tg-каналу "Мегаполис".

По словам родственников 19-летней девушки, их с ребенком нашли в квартире в Шушарах, где проживает знакомый. В гости к мужчине она пришла добровольно и попыталась инсценировать свое похищение. Напомним, сумку пропавшей заметил прохожий, в ней лежал разорванный паспорт девушки.

Отец малыша, сожитель молодой женщины, переживал за них, правоохранители подозревали его в причастности к исчезновению семьи. Однако теперь мужчина собирается расстаться и забрать сына.

Предварительно, девушка и мальчик отправились из Усть-Луги в петербургскую больницу.

Ранее на Piter.TV: петербургские волонтеры завершили трехдневные поиски 15-летней девочки.

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"