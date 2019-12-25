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Найдены 19-летняя жительница Ленобласти и ее годовалый сын, пропавшие в Петербурге
Сегодня, 12:48
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Найдены 19-летняя жительница Ленобласти и ее годовалый сын, пропавшие в Петербурге

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Девушку с ребенком нашли в квартире в Шушарах, где проживает знакомый.

В Петербурге обнаружили молодую мать и ее годовалого сына из Ленобласти, которые пропали 8 апреля. Об этом стало известно tg-каналу "Мегаполис". 

По словам родственников 19-летней девушки, их с ребенком нашли в квартире в Шушарах, где проживает знакомый. В гости к мужчине она пришла добровольно и попыталась инсценировать свое похищение. Напомним, сумку пропавшей заметил прохожий, в ней лежал разорванный паспорт девушки. 

Отец малыша, сожитель молодой женщины, переживал за них, правоохранители подозревали его в причастности к исчезновению семьи. Однако теперь мужчина собирается расстаться и забрать сына. 

Предварительно, девушка и мальчик отправились из Усть-Луги в петербургскую больницу. 

Ранее на Piter.TV: петербургские волонтеры завершили трехдневные поиски 15-летней девочки. 

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" 

Теги: лизаалерт, поиски людей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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