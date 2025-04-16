Полиция пресекла деятельность этнической группы карманниц-гастролерш, орудовавшей в Петербурге

Преступления заключались в систематических кражах дорогих смартфонов последнего поколения, главным образом iPhone.

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области провели оперативно-розыскные мероприятия в Ростовской области и в Гатчине, результатом которых стала задержка членов этнической преступной группировки карманных воровок, преимущественно представительниц кочевых народов, включая несовершеннолетних девочек. Ранее некоторые взрослые участницы группы уже привлекались полицией за аналогичные преступления.

Преступления заключались в систематических кражах дорогих смартфонов последнего поколения, главным образом iPhone. Преимущественно жертвами выступали рассеянные женщины, юные девушки и подростки, увлечённые изучением ассортимента магазинов, просмотром окружающего пространства на остановках общественного транспорта либо погружённые в покупки.

Используя моменты, когда внимание пострадавших было направлено на посторонние объекты, злоумышленницы незаметно извлекали мобильные устройства из карманов одежды, после чего покидали место преступления. Затем похищенное имущество сбывалось в разные регионы России после предварительной разблокировки устройств.

Только с конца 2022 года сотрудниками правоохранительных органов Петербурга зафиксированы, как минимум, 21 эпизод хищений мобильных телефонов, стоимость каждого варьировалась от 24 тысяч до 130 тысяч рублей. Помимо этого, одна из пострадавших утратила телефон вместе с привязанными банковскими средствами, сумма ущерба составила около 195 тысяч рублей.

Следственные подразделения нескольких районов города, включая Калининский, Приморский, Выборгский, Московский, Кировский и Фрунзенский районы, возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ ("Кража"). Учитывая наличие несовершеннолетних лиц в составе банды, материалы передаются в Следственный комитет Российской Федерации для последующего расследования.

Кроме того, имеются сведения о совершении аналогичных преступлений членами данной группы в ряде регионов России, включая Новгородскую, Тверскую, Нижегородскую и Ростовскую области, а также Москву.

На данный момент задержано пять фигуранток группы, две из которых являются несовершеннолетними. Они доставлены в Санкт-Петербург для осуществления дальнейших процессуальных мероприятий. Полиция решает вопрос о выборе меры пресечения для задержанных лиц.

Ранее мы сообщили о том, что приезжий домогался до молодых продавщиц в Невском районе.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти