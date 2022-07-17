Полиция Петербурга провела масштабные обыски по делу о нелегальной миграции

Проверке подверглись более десяти крупных производственных предприятий города.

В Петербурге полиция провела масштабные обыски по делу о нелегальной миграции. Проверке подверглись крупные региональные производства, пользующиеся услугами организаторов незаконной миграции под прикрытием аутстаффинга*. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проверке подверглись более десяти крупных производственных предприятий города. В их число вошли производства по изготовлению продуктов питания, готовой еды, заморозки, склады продовольственных и цветочных магазинов, предприятие по переработке вторсырья. Помимо Петербурга проверки прошли и в Мурино Ленобласти.

Все указанные организации – крупные предприятия с многомиллионным оборотом, являлись клиентами группы компаний, владельцы которой под видом оказания консультационных услуг в сфере миграции и аутстаффинга, аренды рабочей силы, организовали канал нелегальной миграции. МВД по Петербургу и Ленобласти

Противоправную схему полиция выявила еще летом 2021 года и возбудила уголовное дело. В качестве обвиняемых полицейские привлекли девять человек. По версии следствия, за денежное вознаграждение злоумышленники оформляли фиктивные трудовые договоры с мигрантами в фирмах-однодневках, по поддельным документам предоставляли в уполномоченную организацию ложные сведения для оформления трудовых патентов. Установлены минимум 160 граждан, нахождение которых было незаконно легализовано на территории России.

Во время обысков были изъяты документы и носители информации, доказывающие взаимодействие фирм с юридическими лицами, подконтрольными участникам незаконной деятельности. В общей сложности в дополнительно выявлено 25 иностранных граждан, находящихся на территории РФ с различными нарушениями миграционного законодательства.

По уголовному делу в качестве свидетелей допрошено 155 человек. Расследование продолжается.

*Аутстаффинг – способ организации работы с разными сотрудниками, при котором агентство-аутстаффер оформляет специалистов к себе в штат, которые де-юре числятся у него, а по факту работают на заказчика – работодателя (прим.ред).

За 10 месяцев 2023 года из Петербурга выдворили более 2 тыс. нелегальных мигрантов.

Видео: МВД