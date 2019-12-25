Из Петербурга выдворили более 2 тыс. нелегальных мигрантов в 2023 году

Все выдворенные лица привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 УК РФ (нарушение правил въезда в РФ).

С начала 2023 года петербургские судебные приставы выдворили из города на Неве 2,3 тыс. граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Об этом информирует пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

За аналогичный период 2022 года из Петербурга было выдворено 1780 нелегальных мигрантов. Основная часть лиц, не соблюдавших миграционное законодательство, являются выходцами из республик Узбекистан и Таджикистан. Все они привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 УК РФ (нарушение правил въезда в РФ).

Все нелегальные мигранты, которые были выдворены, не смогут вернуться обратно в РФ ближайшие 5 лет.

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Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФпо Петербургу и Ленобласти