Приставы арестовали яхту петербуржца из-за долгов по алиментам

Установлено, что неплательщик не оказывал ребёнку финансовой помощи свыше 19-ти месяцев.

Судебные приставы арестовали парусно-моторное судно 53-летнего жителя города на Неве. Мужчина задолжал 380 тыс. рублей алиментов в пользу сына. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу.

Установлено, что неплательщик не оказывал ребёнку финансовой помощи свыше 19-ти месяцев. Ранее принятые меры не возымели результата, поэтому приставы наведались в яхт-клуб у форта Константин, где находилось принадлежащее петербуржцу судно.

Владелец прибыл на место после составления акта описи и ареста: он не смог объяснить причину, по которой не платил алименты. Маломерное будет реализовано в счёт погашения долга после экспертной оценки.

Ранее мы сообщили о том, что приставы в ходе рейда нашли должников среди пассажиров аэропорта Пулково.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу