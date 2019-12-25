Судебные приставы искали должников в Пулково

С начала года судебные приставы взыскали более 1,7 миллиарда рублей с должников.

В аэропорту Пулково судебные приставы проверяли пассажиров внутренних рейсов, чтобы обнаружить должников. Из 62 проверенных граждан трое оказались должниками, рассказали в пресс-службе ФССП по Петербургу.

Петербуржцам напомнили, что в случае наличия задолженности, судебный пристав выносит постановление о временном ограничении права на выезд за пределы РФ. В настоящий момент почти 98 тысяч петербуржцев не могут покинуть страну из-за действующего ограничения.

С начала года судебные приставы взыскали более 1,7 миллиарда рублей с должников, в отношении которых действовало временное ограничение выезда за пределы РФ.

Ранее приставы отправили на принудительное лечение больного туберкулезом петербуржца.

Фото: ФССП