Больного туберкулезом петербуржца отправили на принудительное лечение

Судебному приставу удалось застать мужчину дома только с третьей попытки, благодаря его отцу.

Судебные приставы Петербурга госпитализировали 35-летнего местного жителя в противотуберкулезный диспансер в принудительном порядке. Прибегнуть к принудительным мерам пришлось, так как мужчина страдал от социально опасной болезни, но не лечился и не исполнял решение суда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу.

По решению районного суда Петербурга мужчина с опасным для себя и окружающих заболеванием был обязан отправиться на лечение в противотуберкулезный диспансер на 160 суток. Петербуржец исполнять решение суда не собирался: ранее он уже начинал проходить лечение, но, не долечившись до конца, покинул медицинское учреждение. Судебному приставу удалось застать мужчину дома только с третьей попытки, благодаря его отцу.

С больным была проведена беседа о необходимости госпитализироваться в медицинское учреждение, отец больного также подключился к решению проблемы. Петербуржец в итоге согласился поехать в диспансер.

В настоящий момент мужчина получает полноценное лечение.

В июне ещё одного петербуржца с туберкулезом принудительно госпитализировали на 7 месяцев в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу