Петербуржца с туберкулезом принудительно госпитализировали на 7 месяцев в больницу

Он неоднократно уклонялся от госпитализации в лечебное учреждение, приемы врача не посещал

Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан. В результате проверки выяснилось, что петербуржец с туберкулезом отказывается от лечения, чем подвергает опаности окружающих.

Было установлено, что у местного жителя выявлен туберкулез. Ему было рекомендовано прохождение лечения в стационарных условиях в связи с сопутствующей патологией. Вместе с тем он неоднократно уклонялся от госпитализации в лечебное учреждение, приемы врача не посещал, подвергая окружающих опасности заражения туберкулезом.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованием принудительной госпитализации гражданина в медицинскую организацию для прохождения обязательного лечения. Исковое заявление прокурора района удовлетворено, гражданин госпитализирован в туберкулезную больницу на 7 месяцев.

Ранее ещё одного петербуржца принудительно отправили лечить туберкулез.

Фото: unsplash.com (CDC)