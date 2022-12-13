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На Выборгском шоссе сбили лося

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Горожане призвали водителей позвонить в центр спасения диких животных. 

Сегодня, 22 января, на Выборгском шоссе произошло ДТП. Водитель совершил наезд на лося. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

У лося была сломана лапа. В соцсетях пользователи переживают за судьбу животного. Многие переживают, что его оставили на дороге. Горожане призвали водителей позвонить в центр спасения диких животных. 

Надо в "Велес" сообщить.

Ирина Жукова, пользователь

Ранее на Piter.tv: на проспекте Авиаконструкторов мужчина выбросил кота бывшей жены из окна.

Фото: ВК / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: велес, выборгское шоссе, лось сломал лапу, сбили лося
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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