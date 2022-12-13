На проспекте Авиаконструкторов мужчина выбросил кота бывшей жены из окна

Животное упало с высоты двенадцатого этажа.

На проспекте Авиаконструкторов агрессивный мужчина выбросил кота экс-супруги из окна. В результате случившегося животное серьезно пострадало.

По информации Piter.tv, в полицию обратилась 38-летняя женщина. Она написала заявление на бывшего мужа, в котором попросила привлечь злоумышленника к ответственности за жестокое обращение с питомцем.

По словам заявительницы, горожанин без сочувствия заявил ей, что спустил кота с высоты двенадцатого этажа. На улице хозяйка животного нашла машину, у которой было разбито лобовое стекло. Рядом лежал кот.

Женщина оперативно отвезла его в ветеринарную клинику. У него были сломаны лапы, повреждены ребра.

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Фото: Pxhere