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На проспекте Авиаконструкторов мужчина выбросил кота бывшей жены из окна
Сегодня, 14:25
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На проспекте Авиаконструкторов мужчина выбросил кота бывшей жены из окна

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Животное упало с высоты двенадцатого этажа.

На проспекте Авиаконструкторов  агрессивный мужчина выбросил кота экс-супруги из окна. В результате случившегося животное серьезно пострадало. 

По информации Piter.tv, в полицию обратилась 38-летняя женщина. Она написала заявление на бывшего мужа, в котором попросила привлечь злоумышленника к ответственности за жестокое обращение с питомцем.

По словам  заявительницы, горожанин без сочувствия заявил ей, что спустил кота с высоты двенадцатого этажа. На улице хозяйка животного нашла машину, у которой было разбито лобовое стекло. Рядом лежал кот. 

Женщина оперативно отвезла его в ветеринарную клинику. У него были сломаны лапы, повреждены ребра. 

Ранее на Piter.tv: в субботу в ДТП на КАД пострадали две девочки.

Фото: Pxhere

Теги: выбросил кота из окна, живодер, животные, проспект авиаконструкторов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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