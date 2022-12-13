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В субботу в ДТП на КАД пострадали две девочки
Сегодня, 14:05
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В субботу в ДТП на КАД пострадали две девочки

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Также травмы получил 44-летний водитель.

В субботу, 21 января, на 79-м километре внешнего кольца КАД столкнулись три автомобиля. Дорогу не поделили "ГАЗ 3302", "Рено Дастер" и "Митсубиси Аутлендер". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В результате столкновения пострадали два ребенка, а также 44-летний водитель. Всех доставили в больницу. 12-летняя и 9-летняя девочки находятся  в состоянии средней степени тяжести. 

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на Большом Сампсониевском микроавтобус влетел в зону дорожных работ.

Фото: Piter.tv

Теги: в аварии пострадали две девочки, дтп на кад, кад, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, ДТП,

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