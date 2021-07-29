Поезд из Петербурга в Севастополь протаранил легковушку на ж/д переезде

Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения.

Утром 28 июля пассажирский поезд, следовавший из Петербурга в Севастополь, столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде 1425 км. Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

Водитель ВАЗ-21014 грубо нарушил правила дорожного движения. Не обращая внимания на дорожные знаки и запрещающие сигналы, а также закрытый шлагбаум, он выехал на ж/д пути. В результате в автомобиль врезался поезд.

Водитель выжил. Его доставили в Красногвардейскую районную больницу в селе Восход. Локомотиву и инфраструктуре переезда были нанесены повреждения.

Ранее мы писали, что на Московском вокзале в Петербурге двое детей упали на рельсы.

Видео: пресс-служба Крымской железной дороги