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Поезд из Петербурга в Севастополь протаранил легковушку на ж/д переезде

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Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения.

Утром 28 июля пассажирский поезд, следовавший из Петербурга в Севастополь, столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде 1425 км. Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

Водитель ВАЗ-21014 грубо нарушил правила дорожного движения. Не обращая внимания на дорожные знаки и запрещающие сигналы, а также закрытый шлагбаум, он выехал на ж/д пути. В результате в автомобиль врезался поезд.

Водитель выжил. Его доставили в Красногвардейскую районную больницу в селе Восход. Локомотиву и инфраструктуре переезда были нанесены повреждения.

Ранее мы писали, что на Московском вокзале в Петербурге двое детей упали на рельсы.

Видео: пресс-служба Крымской железной дороги

Теги: авария, столкновение с поездом
Категории: ДТП, Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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