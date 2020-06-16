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Видео: на Московском вокзале в Петербурге двое детей упали на рельсы

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Детей направили в больницу имени Рауфхуса.

В Петербурге на Московском вокзале дети упали на рельсы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 26 июля. 

Инцидент произошел днем. На кадрах можно увидеть, что один ребенок катил коляску с малышом. Однако у платформы не смог её удержать, и дети упали на рельсы. На помощь тут же прибежали сотрудники вокзала. 

В результате происшествия детей направили в больницу имени Рауфхуса с ушибами лица, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверку по факту инцидента.

Ранее мы писали, что женщина погибла после падения на пути петербургского метро.

Видео: Piter.tv

Теги: дети, московский вокзал, падение, рельсы
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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