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Женщина погибла после падения на пути петербургского метро
Сегодня, 22:05
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Женщина погибла после падения на пути петербургского метро

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Личность погибшей пока не установлена.

Стали известны подробности происшествия в петербургском метро сегодня, 24 июня. Днем на участке "фиолетовой" ветки остановили движение из-за падения на рельсы пассажира. 

По информации издания "Фонтанка", на путях оказалась женщина. Спасти горожанку не удалось, она упала без шансов выжить. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшей.

Отмечается, что поезда, следовавшие от "Комендантского проспекта" не доезжали до "Звенигородской", а следовавшие составы от "Шушар" стояли на "Волковской". Движение было восстановлено спустя 11 минут.

Ранее мы писали, что на станции "Обводный канал" на рельсы упал пассажир.

Фото: Piter.tv

Теги: упал в метро, упал на рельсы метро
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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