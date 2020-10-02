Женщина погибла после падения на пути петербургского метро

Личность погибшей пока не установлена.

Стали известны подробности происшествия в петербургском метро сегодня, 24 июня. Днем на участке "фиолетовой" ветки остановили движение из-за падения на рельсы пассажира.

По информации издания "Фонтанка", на путях оказалась женщина. Спасти горожанку не удалось, она упала без шансов выжить. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшей.

Отмечается, что поезда, следовавшие от "Комендантского проспекта" не доезжали до "Звенигородской", а следовавшие составы от "Шушар" стояли на "Волковской". Движение было восстановлено спустя 11 минут.

Ранее мы писали, что на станции "Обводный канал" на рельсы упал пассажир.

Фото: Piter.tv