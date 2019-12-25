На станции "Обводный канал" на рельсы упал пассажир

Движение на участке "фиолетовой" ветки останавливали на девять минут.

Днем 24 июня на участке "фиолетовой" ветки петербургского метрополитена останавливали движение из-за падения пассажира на путь. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Человек упал на рельсы на станции метро "Обводный канал". С 13:18 движение по пятой линии осуществлялось на участках "Шушары – Волковская" и "Садовая Комендатский проспект". С 13:29 движение по "фиолетовой" ветке было восстановлено в полном объеме.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее женщина упала на пути на станции метро "Приморская".

Фото: Piter.TV