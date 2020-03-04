Женщина упала на пути на станции метро "Приморская" – видео

Прибывающий поезд успел вовремя затормозить, поэтому петербурженка не пострадала.

Днем 10 июня на "зеленой" ветке петербургского метрополитена произошло ЧП. На станции метро "Приморская" на пути упала женщина. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, прибывающий поезд успел вовремя затормозить и остановиться, поэтому упавшая на пути петербурженка не пострадала. Сотрудники метрополитена помогли ей подняться на перрон – в начале женщина забралась по лестнице в поезд, а потом вышла из него в безопасное место. Сейчас пассажирку осматривают медики.

Ранее на станции метро "Владимирская" подросток упал на рельсы.

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