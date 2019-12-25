На станции метро "Владимирская" подросток упал на рельсы

Девушку доставили в больницу с ушибом и гематомой.

На станции метро "Владимирская" 17-летняя девушка-подросток упала на рельсы. Об этом 16 мая Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что на платформе станции у несовершеннолетней закружилась голова, она потеряла сознание и упала на рельсы. Оперативно пришла помощь – девушку госпитализировали с ушибом спины и гематомой затылочной области.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженку госпитализировали после жалобы на изнасилование.

Фото: Piter.tv