  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На станции метро "Владимирская" подросток упал на рельсы
Сегодня, 14:55
116
mook1

На станции метро "Владимирская" подросток упал на рельсы

0 0

Девушку доставили в больницу с ушибом и гематомой.

На станции метро "Владимирская" 17-летняя девушка-подросток упала на рельсы. Об этом 16 мая Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что на платформе станции у несовершеннолетней закружилась голова, она потеряла сознание и упала на рельсы. Оперативно пришла помощь – девушку госпитализировали с ушибом спины и гематомой затылочной области.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженку госпитализировали после жалобы на изнасилование.

Фото: Piter.tv

Теги: владимирская, метро, травма
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии