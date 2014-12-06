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Петербурженку госпитализировали после жалобы на изнасилование
Сегодня, 12:20
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smirenny

Петербурженку госпитализировали после жалобы на изнасилование

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Девушка обратилась в больницу с сильными травмами.

В пятницу, 14 мая, в травмпункт Петербурга обратилась 35-летняя петербурженка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами лица, шеи и грудной клетки и сообщила, что накануне около трех часов ночи на нее в парке Героев-пожарных напал и изнасиловал неизвестный. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Горожанка описала 35-летнего мужчину славянской внешности, со светлыми волосами и ростом 170 см. Был одет в спортивную куртку с красным отливом, тёмно-синие джинсы, синие кроссовки.

Также полиция расследует второе изнасилование, сообщение о котором тоже поступило 14 мая. 18-летняя жительница Купчино пришла в больницу с  ушибом мягких тканей левой голени и тупой травмой половых органов. Ее отправили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Она рассказала, что 5 мая ее изнасиловал 33-летний знакомый в квартире у станции метро "Садовая".

Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил разобраться с бандой самокатчиков-хулиганов на Невском/

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализация, изнасилование
Категории: Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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