Петербурженку госпитализировали после жалобы на изнасилование

Девушка обратилась в больницу с сильными травмами.

В пятницу, 14 мая, в травмпункт Петербурга обратилась 35-летняя петербурженка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами лица, шеи и грудной клетки и сообщила, что накануне около трех часов ночи на нее в парке Героев-пожарных напал и изнасиловал неизвестный. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Горожанка описала 35-летнего мужчину славянской внешности, со светлыми волосами и ростом 170 см. Был одет в спортивную куртку с красным отливом, тёмно-синие джинсы, синие кроссовки.

Также полиция расследует второе изнасилование, сообщение о котором тоже поступило 14 мая. 18-летняя жительница Купчино пришла в больницу с ушибом мягких тканей левой голени и тупой травмой половых органов. Ее отправили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Она рассказала, что 5 мая ее изнасиловал 33-летний знакомый в квартире у станции метро "Садовая".

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Фото: Piter.tv