Бастрыкин поручил разобраться с бандой самокатчиков-хулиганов на Невском

Банда ехала по тротуару и сбила пешехода.

В четверг, 13 мая, молодые петербуржцы решили устроить гонку на электросамокатах на Невском проспекте, в ходе которой ехали по тротуару и сбили на своем пути пешеходов.

Один из пострадавших решил снять хулиганов на камеру, что спровоцировало агрессию и драку. Горожане повалили пешехода и скрылись. На место прибыла скорая помощь.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям возбудить уголовное дело по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее мы писали, что компания на электросамокатах сбила двух человек и устроила драку.

Фото: скриншот YouTube / Mobotix Webcams Russia