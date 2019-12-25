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Бастрыкин поручил разобраться с бандой самокатчиков-хулиганов на Невском
Сегодня, 8:32
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smirenny

Бастрыкин поручил разобраться с бандой самокатчиков-хулиганов на Невском

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Банда ехала по тротуару и сбила пешехода.

В четверг, 13 мая, молодые петербуржцы решили устроить гонку на электросамокатах на Невском проспекте, в ходе которой ехали по тротуару и сбили на своем пути пешеходов. 

Один из пострадавших решил снять хулиганов на камеру, что спровоцировало агрессию и драку. Горожане повалили пешехода и скрылись. На место прибыла скорая помощь.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям возбудить уголовное дело по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее мы писали, что компания на электросамокатах сбила двух человек и устроила драку.

Фото: скриншот YouTube / Mobotix Webcams Russia

Теги: александр бастрыкин, банда самокатчиков-хулиганов
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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афанасьев ринат
Сегодня 9:23


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