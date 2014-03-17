Компания на электросамокатах сбила двух человек и устроила драку

После конфликта мужчины уехали, а пострадавший остался лежать на тротуаре.

Два человека на электросамокатах устроили драку с прохожим на Невском проспекте. Одному пострадавшему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Электросамокатчики сбили прохожего, после чего произошел конфликт. Он хотел снять обидчиков на телефон, что спровоцировало агрессию. Потерпевшего повалили на асфальт, после чего скрылись. На место прибыла карета "скорой помощи".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионер на электрокаре сбил школьника на Крыленко.

Видео: YouTube / Mobotix Webcams Russia