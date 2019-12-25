Пенсионер на электрокаре сбил первоклассника на Крыленко

Пожилой мужчина ехал по дворовой территории.

Пенсионер на электрокаре сбил восьмиклассника на улице Крыленко. Школьник пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария произошла в 18-м часу 13 мая у дома №1/1 строение 6 по улице Крыленко. 65-летний мужчина ехал на самоходной машине по дворовой территории. В результате ДТП мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Крыленко мужчина заставлял ходить собаку на двух лапах и бил ее другой собакой. Живодера задержали.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV