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Видео из Сиднея: 4-летний мальчик упал под поезд в метро

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В сети опубликовано видео падения и спасения ребенка в сиднейском метрополитене.

В Сиднейском метро ребенок провалился между поездом и платформой.

В сети опубликовано видео инцидента с камеры наблюдения. На видео видно, что маленький мальчик с мамой, у которой в руках коляска, собираются зайти в поезд метро. Мама отпускает малыша, тот шагает и проваливается в щель между платформой и поездом. 

Очевидцы подали знак машинисту оставаться на месте и смогли поднять ребенка на платформу.

Сегодня ранее: Под Днепропетровском на детской площадки прогремел взрыв, 6 детей пострадали.

Видео: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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