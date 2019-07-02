Видео из Сиднея: 4-летний мальчик упал под поезд в метро

В Сиднейском метро ребенок провалился между поездом и платформой.
В сети опубликовано видео инцидента с камеры наблюдения. На видео видно, что маленький мальчик с мамой, у которой в руках коляска, собираются зайти в поезд метро. Мама отпускает малыша, тот шагает и проваливается в щель между платформой и поездом.
Очевидцы подали знак машинисту оставаться на месте и смогли поднять ребенка на платформу.
Сегодня ранее: Под Днепропетровском на детской площадки прогремел взрыв, 6 детей пострадали.
Видео: HUE
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