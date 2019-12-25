Упавший на пути в метро петербуржец скончался

Предположительно, мужчине было около 40 лет.

Во вторник вечером, 15 марта, стало известно, что упавший на путь в метро петербуржец скончался. НА месте происшествия сотрудники бригады скорой помощи зафиксировали смерть.

Предположительно, мужчине было около 40 лет.

Напомним, что в петербургском метро движение поездов на "синей" ветке временно осуществлялось только между станциями "Парнас" и "Петроградская" из-за упавшего на рельсы пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе подземки. Так, движение остановили в 13:08, а восстановили в полном объеме в 13:28.

Ранее упавший обогреватель повредил ребенку глаз в школе на Дыбенко. У школьницы диагностировали закрытый перелом стенки глазницы.

Фото: Telegram / Мегаполис

