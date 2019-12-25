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В метро Петербурга на рельсы упал пассажир
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В метро Петербурга на рельсы упал пассажир

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Движение на ветке восстановили спустя двадцать минут.

Во вторник, 15 марта, в петербургском метро движение поездов на "синей" ветке временно осуществлялось только между станциями "Парнас" и "Петроградская" из-за упавшего на рельсы пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Так, движение остановили в 13:08, а восстановили в полном объеме в 13:28. 

Издание "ДП" отметило, что пассажира подняли на платформу "Невского проспекта", рядом на стене обнаружены следы крови. Корреспондент передал, что пострадавший не выжил. 

Фото: Piter.tv

Теги: метро, петербург, упал на рельсы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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