В метро Петербурга на рельсы упал пассажир

Движение на ветке восстановили спустя двадцать минут.

Во вторник, 15 марта, в петербургском метро движение поездов на "синей" ветке временно осуществлялось только между станциями "Парнас" и "Петроградская" из-за упавшего на рельсы пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Так, движение остановили в 13:08, а восстановили в полном объеме в 13:28.

Издание "ДП" отметило, что пассажира подняли на платформу "Невского проспекта", рядом на стене обнаружены следы крови. Корреспондент передал, что пострадавший не выжил.

Фото: Piter.tv