Упавший обогреватель повредил ребенку глаз в школе на Дыбенко

Утром 14 марта в школе Невского района Петербурга на ребенка упал обогревать и серьезно травмировал ему глаз. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в школе на улице Дыбенко. К врачам обратилась 7-летняя девочка вместе с отцом. У школьницы диагностировали закрытый перелом стенки глазницы. На сегодняшний лень подробности случившегося выясняются.
Ранее в метро Петербурга на рельсы упал пассажир. Движение на ветке восстановили спустя двадцать минут.
Фото: pixabay
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