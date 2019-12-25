Упавший обогреватель повредил ребенку глаз в школе на Дыбенко

У школьницы диагностировали закрытый перелом стенки глазницы

Утром 14 марта в школе Невского района Петербурга на ребенка упал обогревать и серьезно травмировал ему глаз. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в школе на улице Дыбенко. К врачам обратилась 7-летняя девочка вместе с отцом. У школьницы диагностировали закрытый перелом стенки глазницы. На сегодняшний лень подробности случившегося выясняются.

Ранее в метро Петербурга на рельсы упал пассажир. Движение на ветке восстановили спустя двадцать минут.

Фото: pixabay

