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Упавший обогреватель повредил ребенку глаз в школе на Дыбенко
Сегодня, 18:02
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Упавший обогреватель повредил ребенку глаз в школе на Дыбенко

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У школьницы диагностировали закрытый перелом стенки глазницы

Утром 14 марта в школе Невского района Петербурга на ребенка упал обогревать и серьезно травмировал ему глаз. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в школе на улице Дыбенко. К врачам обратилась 7-летняя девочка вместе с отцом. У школьницы диагностировали закрытый перелом стенки глазницы. На сегодняшний лень подробности случившегося выясняются.

Ранее в метро Петербурга на рельсы упал пассажир. Движение на ветке восстановили спустя двадцать минут.

Фото: pixabay
 

Теги: глаз, ребенок, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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