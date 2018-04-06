На "красной" ветке метро Петербурга произошел сбой в движении

Очевидцы полагают, что движению мог помешать упавший человек.

Вечером в пятницу, 2 октября, стало известно, что в Петербурге произошел сбой в движении поездов на "красной" линии метрополитена.

Сбой произошел около 19:15 часов, сообщила "Фонтанка". Пассажирам приходится ждать по семь минут в поездах между станциями "Автово" и "Кировский завод". В справочной уточнили, что задержки вызваны техническим сбоем, вагоны стоят на протяжении линии в сторону "Проспекта Ветеранов". Очевидцы отмечают, что машинисты сообщили о помехе на путях. По мнению горожан движению мог помешать человек.

Ранее мы писали, что в петербургском метро начались скандалы из-за масочного режима.

Фото: Piter.TV