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На "красной" ветке метро Петербурга произошел сбой в движении
Сегодня, 21:35
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smirenny

На "красной" ветке метро Петербурга произошел сбой в движении

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Очевидцы полагают, что движению мог помешать упавший человек.

Вечером в пятницу, 2 октября, стало известно, что в Петербурге произошел сбой в движении поездов на "красной" линии метрополитена. 

Сбой произошел около 19:15 часов, сообщила "Фонтанка". Пассажирам приходится ждать по семь минут в поездах между станциями "Автово" и "Кировский завод". В справочной уточнили, что задержки вызваны техническим сбоем, вагоны стоят на протяжении линии в сторону "Проспекта Ветеранов". Очевидцы отмечают, что машинисты сообщили о помехе на путях. По мнению горожан движению мог помешать человек.

Ранее мы писали, что в петербургском метро начались скандалы из-за масочного режима.

Фото: Piter.TV

Теги: упал на рельс, упал на рельсы метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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