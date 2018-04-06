"За секунду до": В сети опубликовано видео чудесного спасения перед поездом метро

Два парня дурили на платформе и свалились на пути. Их едва успели вытащить наверх, как пришел поезд метро.

В интернете появилось видео чудесного спасения молодых людей, которые в шутку боролись на платформе и упали на пути перед приближающимся поездом.

Этот инцидент произошел 1 апреля в Лондонской подземке. Два молодых нетрезвых человека в шутку боролись на платформе и свалились на пути. В этот момент на станцию прибывал очередной состав метрополитена. Очевидцы происшествия моментально бросились на помощь и вытащили драчунов. После этого молодые люди, как ни в чем не бывало, зашли в вагон этого же состава. На путях остался только балахон одного из ребят.

Отправление поезда было задержано на 15 минут из-за этого инцидента.

Видео: YouTube/News World