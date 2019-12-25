На Кубани чудом спасли 5-летнюю девочку, которую унесло в открытое море на круге

Девочку и ее спасителя нашли только спустя почти час. Когда их все же нашли, силы их были на исходе.

В море у поселка Веселовка Темрюкского района Краснодарского края чудом спасли 5-летнюю девочку, которую унесло в открытое море.

Девочка с родителями и бабушкой отдыхала на берегу моря. 5-летний ребенок попросился купаться, мама посадила девочку в круг и велела той быть только у берега. Родители буквально на пару минут отвлеклись и потеряли из вида ребенка. Пока бабушка искала малышку по берегу, мама искала ребенка в море.

Выяснилось, что сильный порыв ветра унес ребенка от берега, родители догнать не смогли и вызвали спасателей. Один из отдыхающих, 37-летний мужчина, бросился за девочкой в море.

На место приехали спасатели, а также люди на гидроциклах. На море бушевали метровые волны, и заходящее солнце слепило глаза, что осложняло поиски. Только спустя 40 минут на море увидели яркий круг, но ребенка в нем не было, не было видно и мужчины.

Вскоре с гидроцикла и спасатели с катера увидели нехарактерное пятно на море. Мужчина и девочка вцепились в дрейфующий буй, силы их были на исходе. Обессиленных спасителя и ребенка доставили на берег. Мужчина от госпитализации отказался. Девочку доставили в больницу, но никаких нарушений у нее не было найдено.

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Фото:pixabay.com