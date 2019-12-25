В петербургском метро начались скандалы из-за масочного режима

Некоторые люди начинают ругаться с сотрудниками.

В петербургском метро начались скандалы из-за ужесточения масочного режима с 1 октября. Помогают сотрудникам метрополитена полицейские и росгвардейцы.

Как сообщило АБН, на станции метро "Адмиралтейская" мужчина без маски пытался пройти через турникет, но его не пропустили. Он начал ругаться с сотрудниками метрополитена, но от безысходности маску всё же купил.

Как сообщил корреспондент Piter.TV, на станции метро "Звездная" перед турникетами сотрудники ловили людей без масок и просили надеть СИЗ. Но так как сотрудников не хватает, кто-то успевает пройти и без маски. На станции "Проспект Большевиков" пассажиры спокойно проходили без масок.

С 1 октября маску можно купить в киоске метро за 10 рублей.

Фото: Piter.TV