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В петербургском метро начались скандалы из-за масочного режима
Сегодня, 15:12
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nastya960

В петербургском метро начались скандалы из-за масочного режима

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Некоторые люди начинают ругаться с сотрудниками.

В петербургском метро начались скандалы из-за ужесточения масочного режима с 1 октября. Помогают сотрудникам метрополитена полицейские и росгвардейцы.

Как сообщило АБН, на станции метро "Адмиралтейская" мужчина без маски пытался пройти через турникет, но его не пропустили. Он начал ругаться с сотрудниками метрополитена, но от безысходности маску всё же купил.

Как сообщил корреспондент Piter.TV, на станции метро "Звездная" перед турникетами сотрудники ловили людей без масок и просили надеть СИЗ. Но так как сотрудников не хватает, кто-то успевает пройти и без маски. На станции "Проспект Большевиков" пассажиры спокойно проходили без масок.

С 1 октября маску можно купить в киоске метро за 10 рублей.

Фото: Piter.TV

 

Теги: маски, метро
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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