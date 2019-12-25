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Комтранс: масочный режим в метро Петербурга обеспечит Росгвардия
Сегодня, 13:40
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nastya960

Комтранс: масочный режим в метро Петербурга обеспечит Росгвардия

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За соблюдением масочного режима начнут строго следить с 1 октября.

Соблюдать перчаточно-масочный режим в общественном транспорте в Петербурге призвал глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков. Он отметил, что за соблюдением требований будут строго следить работники транспорта и сотрудники Росгвардии.

Кирилл Поляков отметил, что правительство города вынуждено предпринять такие меры, чтобы не вводить в дальнейшем обязательный режим самоизоляции и тотальные ограничения.

Масочный режим, по словам главы комтранса, не речевой оборот, а реальная возможность не допустить распространения COVID-19.

С 1 октября маски на станциях метро Петербурга подешевели до 10 рублей.

Фото: pixabay

Теги: комитет транспорта, маски, масочный режим, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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