Комтранс: масочный режим в метро Петербурга обеспечит Росгвардия

За соблюдением масочного режима начнут строго следить с 1 октября.

Соблюдать перчаточно-масочный режим в общественном транспорте в Петербурге призвал глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков. Он отметил, что за соблюдением требований будут строго следить работники транспорта и сотрудники Росгвардии.

Кирилл Поляков отметил, что правительство города вынуждено предпринять такие меры, чтобы не вводить в дальнейшем обязательный режим самоизоляции и тотальные ограничения.

Масочный режим, по словам главы комтранса, не речевой оборот, а реальная возможность не допустить распространения COVID-19.

С 1 октября маски на станциях метро Петербурга подешевели до 10 рублей.

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