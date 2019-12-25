Маски на станциях метро Петербурга подешевели до 10 рублей

Такое решение было принято в связи с усилением мер по противодействию распространению коронавируса.

Стоимость одноразовых медицинских масок в киосках "Первая полоса" на станциях метро с 1 октября снизилась почти вдвое. Приобрести СИЗ можно за 10 рублей. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Максима Соколова.

Такое решение было принято в связи с усилением мер по противодействию распространению коронавируса. В общественном транспорте также усилен контроль за соблюдение масочного режима.

До этого маски продавались по 19 рублей за штуку.

Фото: Piter.TV