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В Петербурге с 1 октября в общественном транспорте вводится масочный режим
Сегодня, 10:04
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге с 1 октября в общественном транспорте вводится масочный режим

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В общественном транспорте также усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В четверг, 1 октября, стало известно, что в общественном транспорте Северной столице ввели масочный режим. Об этом  ообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что все пассажиры обязаны носить маски. Соответствующие меры связаны с пандемией коронавируса. Также в общественном транспорте  усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что на сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 2603 петербуржца. Из них 36 - в обсерваторе, 494 - контактные, 2073 - на самоизоляции.

Ранее мы сообщали о том, что число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге выросло на 12% за неделю.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, масочный режим в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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