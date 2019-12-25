В Петербурге с 1 октября в общественном транспорте вводится масочный режим

В общественном транспорте также усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В четверг, 1 октября, стало известно, что в общественном транспорте Северной столице ввели масочный режим. Об этом ообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что все пассажиры обязаны носить маски. Соответствующие меры связаны с пандемией коронавируса. Также в общественном транспорте усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что на сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 2603 петербуржца. Из них 36 - в обсерваторе, 494 - контактные, 2073 - на самоизоляции.

Ранее мы сообщали о том, что число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге выросло на 12% за неделю.

Фото:Piter.TV