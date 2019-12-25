Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге выросло на 12% за неделю

На прошлой неделе прирост новых пациентов с COVID-19 составил 15%.

За неделю число пациентов, которые поступили в больницы Петербурга с коронавирусом, увеличилось почти на 12%. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана, пишет ТАСС.

По его словам, лишь за предыдущие два дня в больницы города поступили 365 человек с коронавирусом. При этом в начале июня этот показатель в Петербурге переваливал за 900. На прошлой неделе прирост новых пациентов с COVID-19 составил 15%.

В Смольном еще раз призвали горожан носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать дистанцию.

Ранее мы писали, что с 1 октября Александровская больница начала полностью работать под прием пациентов с коронавирусом. В медучреждении для КОВИД-пациентов установили 700 дополнительных коек. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил о начале второй волны коронавируса.

Фото: Piter.TV