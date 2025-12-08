Андрей Сарана рассказал об основных изменениях в петербургской в медицине

Эффективность качества жизни существенно зависит от доступности своевременной медицинской помощи, регулярного прохождения профилактических осмотров, реабилитации после болезней и наблюдения у компетентных медиков.

Председатель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в передаче "Радиоклуб на Карповке" "Петербургского дневника" рассказал слушателям о главных изменениях в медицинском секторе Петербурга. На вопрос об основных целях здравоохранения в городе чиновник ответил, что главная цель заключается в полномасштабной реформе системы здравоохранения. Он подчеркнул, что ключевой задачей 2025 года является выполнение пятилетней национальной программы "Продолжительная и активная жизнь", которая реализуется по всей стране. Эффективность качества жизни существенно зависит от доступности своевременной медицинской помощи, регулярного прохождения профилактических осмотров, реабилитации после болезней и наблюдения у компетентных медиков.

Отдельно председатель упомянул инициативу губернатора Александра Беглова о десяти приоритетных программах развития Петербурга, влияющих на развитие различных отраслей, включая здравоохранение, образование, инфраструктуру, транспорт и цифровые технологии. Одно из важных направлений этой программы — улучшение здоровья петербуржцев, основной целью которого является повышение средней продолжительности жизни горожан до 80 лет. Руководитель выразил надежду, что достижение этого показателя сделает жизнь петербуржцев качественной и полноценной.

Сарана указал, что на 2024 год продолжительность жизни составляла 76,3 года, рассчитываемый исходя из количества прожитых лет человеком, рождённым в указанный год. Подчеркнув стремление повысить этот показатель, он обратил внимание на необходимость комплексного подхода к улучшению медицинского обслуживания, начиная с кадров и заканчивая современным оборудованием лечебных учреждений.

Говоря о семейном аспекте, чиновник коснулся важного вопроса — национального проекта "Семья", ставящего акценты на взаимодействии различных комитетов. Особенную значимость в этом вопросе представляет сотрудничество с Комитетом по социальной политике, руководителем которого является Елена Фидрикова. Глава Комитета заметил, что социальные вопросы занимают особое место в структуре Петербурга и известны далеко за пределами города.

Также Сарана затронул тему мероприятий, направленных на демографическое развитие, осуществляемых Комитетом по здравоохранению. Председатель выделил три направления: Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), создание центра орфанных заболеваний совместно с фондом "Круг добра" и открытие специальных кабинетов антенатальной охраны плода. Особое внимание уделялось программе неинвазивного пренатального скрининга, доступной с 2026 года в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Был сделан акцент на важности раннего выявления патологий и принятии осознанных решений родителями и медицинским сообществом.

Рассматривая вопрос первенства Петербурга в раннем скрининге, председатель утвердительно сказал, что город действительно впереди всей страны в этом направлении, особенно в диагностике генетических отклонений. Далее корреспондент спросил, насколько доволен результатами 2025 года председатель. Ответ звучал оптимистично: отрасль здравоохранения динамично развивается, несёт огромную ответственность, и текущий год заслуженно получает высокую оценку.

Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга