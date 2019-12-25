Александровская больница переходит на прием пациентов с коронавирусом

Для коронавирусных больных установили 700 дополнительных коек.

С 1 октября Александровская больница начнет полностью работать под прием пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Сейчас в медучреждении есть 250 коек. Для КОВИД-пациентов установили 700 дополнительных. Кроме того, подготовлены еще 450 койко-мест. Уже сейчас в больнице с коронавирусом лежат 350 пациентов.

Как заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, ранее врачи знали только, что коронавирус поражает легкие и становится причиной пневмонии. Сейчас установлено, что инфекция может влиять и на сердечно-сосудистую систему. Поэтому власти города решили задействовать один из лучших региональных сосудистых центров для лечения пациентов с КОВИД.

Ранее мы писали, что Петербург побил рекорд по числу активных больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV