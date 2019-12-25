Петербург побил рекорд по числу активных больных коронавирусом

Специалист считает, что в городе началась "вторая волна".

На этой неделе Петербург побил рекорд июня по числу активных больных коронавирусом. Об этом сообщил "Фонтанке" проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков, который в настоящее время также является руководителем рабочей группы по созданию математической модели распространения коронавируса.

По словам специалиста, рост числа больных COVID-19 наблюдается с июля. По последним данным, в городе зафиксировано 10 997 петербуржцев, заразившихся новой опасной инфекцией.

Предыдущий максимум был достигнут 9 июня, когда инфицированных было 10 619. Затем началось снижение, и к 4 июля был достигнут минимум – 4197 активных случаев. После этого число коронавирусных больных стало расти неделя за неделей.

"Если говорить в терминологии этой кривой – вторая волна случилась", - заявил Алексей Боровков.

Ранее перенесший COVID-19 врач рассказал о мерах профилактики.

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