Перенесший COVID-19 врач рассказал о мерах профилактики

Поражение легких врача составило 80%.

В среду, 30 сентября, главный врач одной из частных клиник Петербурга в интервью изданию ЛенТВ24 рассказал, как проходил восстановление и посоветовал, как проводить профилактику заболевания.

Весной Александр Осипов перенес двустороннюю пневмонию с поражением 80% легких. Восстановление заняло месяц. В его случае врача лечили препаратами против малярии, антибиотиками, жаропонижающими и капельницами для общего поддержания организма.

Защититься от болезни поможет крепкий иммунитет, о котором надо заботиться заранее. Подойдут и "дедовские" способы: почаще гулять на улице, правильно питаться и свести к минимуму контакты.

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Фото: Piter.TV