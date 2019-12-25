Смольный планирует ужесточить масочный режим в транспорте

Обязательный масочный режим вводится в Петербурге с 1 октября для пассажиров общественного транспорта, пользователей такси и каршеринга. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на Смольный.
Контроль за соблюдением режима будут осуществлять сотрудники служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудники Росгвардии, отметил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. Кроме того, соблюдать режим должны и работники транспорта, в ином случае их отстранят от работы.
Ранее мы писали, что на данный момент правительство Петербурга не рассматривает новые ограничительные меры.
Фото: Piter.TV
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