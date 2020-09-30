Елин: на данный момент правительство Петербурга не рассматривает новые ограничительные меры

Совещание, на котором будут рассмотрены все дополнительные аспекты, состоится на следующей неделе.

В беседе с "Петербургским дневником" вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, что на данный момент вопрос с новыми ограничительными мерами в Петербурге не рассматривается.

Совещание, на котором будут рассмотрены все дополнительные аспекты, состоится на следующей неделе. Но пока что ограничительные меры вводиться не будут.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о том, чтобы сотрудники комитетов и других правительственных учреждений вернулись на удаленный режим работы. Также в Петербурге до 11 октября продлили масочный режим.

Также петербуржцам напомнили об обязательном ношении масок в метро.

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