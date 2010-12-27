В Москве погибла женщина, упав под поезд метро

Трагедия произошла на севере столицы на станции "Дмитровская".

Накануне вечером, 4 июня, в Московском метрополитене погибла женщина.

Сообщается, что ЧП произошла на станции "Дмитровская" около 22 часов 40 минут. Женщина пенсионного возраста упала под приближающийся состав. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков. Женщине около 60 лет.

Из-за падения пассажира на рельсы движение на данном участке поездов метро было приостановлено, но в целом не повлияло на работу метрополитена.

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