Завершились реставрационные работы фасада исторического здания на Фурштатской улице

Объект культурного наследия был построен в 1877 году.

Жилищный комитет Санкт-Петербурга сообщил о завершении реставрационных работ на фасаде дома 20 по Фурштатской улице. Как отметили в комитете, здание, построенное в 1877 году архитектором И. С. Богомоловым, является первым в Петербурге сооружением в русском стиле и имеет статус объекта культурного наследия.

Для отделки цоколя использовался путиловский камень, а фасад украшают гладкая и рустованная штукатурка, три эркера с балконами и множество орнаментов.

В ходе капитального ремонта были проведены очистка и покраска фасада, замена кирпичной кладки, реставрация декоративных элементов, а также ремонт дверей и окон в местах общего пользования, сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

В разные годы в этом историческом здании жили государственный деятель Михаил Родзянко, архитектор Василий Косяков, выдающийся ортопед Роман Вреден и общественный деятель Дмитрий Стасов. Ранее в этом доме располагалось Общество помощи слушательницам Императорского педагогического и Женского медицинского институтов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге за 2024 год отремонтировали 440 крыш и заменили 2572 лифта.

Фото: ВКонтакте / Жилищный комитет Санкт-Петербурга